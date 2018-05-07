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«Сочи» обменял из СКА первого номера драфта КХЛ
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«Сочи» обменял из СКА первого номера драфта КХЛ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Сочи» получил от СКА защитника Дениса Александрова, взамен отдав Дмитрия Семыкина, информирует официальный сайт «леопардов».
В прошедшем сезон первый номер драфта КХЛ 2012 года Александров провел 39 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ за «СКА-Нева» и набрал 20 (8+12) очков при показателе полезности "+8". В 21 матче плей-офф 23-летний защитник набрал 10 (1+9) очков при "+9". В КХЛ он не выстпупал.
18-летний Семыкин в прошедшем сезоне выступал в МХЛ за «Капитан». В 41 матче регулярного чемпионата он набрал 15 (8+7) очков при показателе полезности "+4".
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