Момент дня. Грин исполнил данк после перехвата у своего кольца. Видео

Атакующий защитник «Хьюстона» Джеральд Грин исполнил данк в начале 4-й четверти 5-го матча 1/4 финала НБА против «Юты» (112:102). 32-летний американец перехватил передачу соперника, после чего прошел всю площадку и забросил сверху.

Coast-to-coast! Gerald Green slams it down after the steal #Rockets #NBAPlayoffs pic.twitter.com/mkYIbdpo96

— NBA (@NBA) 9 мая 2018 г.