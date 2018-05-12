Михаил Карпенко: Некоторые из наших игроков не выдержали давления 

«К сожалению, мы сражались фактически три четверти, держались в игре. Какой-то план на игру выполняли, но в четвертой четверти у нас совершенно игра разладилась.
Сейчас по горячим следам анализировать сложно, нужно пересматривать матч. Есть такое ощущение, что некоторые из наших игроков просто не выдержали давления.
Реализовали всего 7 штрафных из 23 попыток, это худший результат, который не допустим для профессиональной команды. Мы сделали много глупых потерь, но я не пытаюсь прикрыться ошибками игроков — проиграли все вместе и игроки, и тренеры», — приводит слова Карпенко официальный сайт Единой лиги ВТБ.