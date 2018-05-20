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«Кливленд» разгромил «Бостон» в третьем матче плей-офф НБА
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«Кливленд» разгромил «Бостон» в третьем матче плей-офф НБА 

Газета.Ru 20 мая 2018
Фото: Lucy Nicholson/Reuters
"Кливленд Кавальерс" нанес разгромное поражение "Бостон Селтикс" в третьем матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Кливленде, завершилась со счетом 116:86 (32:17, 29:24, 26:22, 29:23) в пользу хозяев. В составе победителей дабл-даблы набрали Леброн Джеймс (27 очков и 12 передач) и Кевин Лав (13 очков и 14 подборов).
У гостей 18 очков на счету форварда Джейсона Тейтума.
"Кавальерс" сократили отставание в серии до четырех побед — 2-1. Следующая встреча пройдет 22 мая в Кливленде.
НБА. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. 3-й матч"Кливленд Кавальерс" (США, Кливленд) — "Бостон Селтикс" (США, Бостон) — 116:86 (32:17, 29:24, 26:22, 29:23)
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