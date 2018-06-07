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Чемпиону НБА грозит тюремный срок
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Чемпиону НБА грозит семь лет тюрьмы за избиение человека 

RT на русском 7 июня 2018
Фото: РИА Новости
Чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Глену Дэвису грозит семь лет тюрьмы за нападение на человека и нанесение тяжких телесных повреждений.
Об этом сообщает TMZ.
В Голливуде на парковке рядом с одним из ночных клубов Дэвис избил прохожего после того, как тот сделал замечание насчёт стиля вождения. Экс-баскетболист выбил зуб, сломал рёбра и лицевые кости прохожему. Пострадавшему потребовалась госпитализация. За подобные правонарушения 32-летнему Дэвису грозит до семи лет тюрьмы.
В феврале Дэвис был арестован после того, как в его номере отеля обнаружили портфель со 126 граммами марихуаны и более 92 тысячами долларов наличными.
Дэвис провёл в НБА девять сезонов, выступая за «Бостон», «Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Клипперс». В составе «Бостона» он стал чемпионом НБА в 2008 году.
Ранее центровому клуба «Нью-Йорк Никс» Энесу Кантеру грозило тюремное заключение за публичное оскорбление президента Турции Реджепа Эрдогана.
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