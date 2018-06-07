Пашутин возглавил итальянскую команду

Российский тренер Евгений Пашутин возглавил итальянский баскетбольный клуб "Канту". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Как я уже говорил ранее, нашей целью было найти талантливого тренера с международным опытом, — заявила президент клуба Ирина Герасименко. — Подписание Пашутина полностью соответствует нашим желаниям. Он является очень грамотным тренером, а также умеет побеждать на европейской арене. Его знания помогут клубу, как на баскетбольной площадке, так и за ее пределами".
49-летний российский специалист в мае расторг контракт с саратовским "Автодором", хотя перед началом плей-офф Единой лиги ВТБ заключил с клубом новое соглашение. За время тренерской карьеры Пашутин, помимо "Автодора", возглавлял сборную России, санкт-петербургский "Спартак", московский ЦСКА, казанский УНИКС, краснодарский "Локомотив— Кубань".
Владельцем "Канту" является российский бизнесмен Дмитрий Герасименко. Пост наставника "Канту" в мае покинул итальянский тренер Марко Содини, которому было предложено продлить соглашение с клубом, но специалист решил отказаться от продолжения работы в "Канту". В прошедшем сезоне "Канту" вышел в плей-офф чемпионата Италии с шестого места, но в четвертьфинальной серии со счетом 0-3 уступил "Милану".
В сезоне-2015/16 "Канту" возглавлял российский специалист Сергей Базаревич. Позднее он стал главным тренером сборной России и покинул итальянский клуб.