ЦСКА вышел в финал Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в полуфинале плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счётом 84:67.

Соперником ЦСКА в финале станет либо казанский УНИКС, либо подмосковные «Химки».

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» одержал третью победу над «Кливлендом» в финале плей-офф НБА.