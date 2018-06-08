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ЦСКА вышел в финал Единой лиги ВТБ
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ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ 

RT на русском 8 июня 2018
Фото: ©imago sportfotodiens globallookpress.com
Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в полуфинале плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча завершилась со счётом 84:67.
Наибольшую результативность в матче показал разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес, набравший 21 очко. В составе «Зенита» по 15 очков набрали Сергей Карасёв и Демонте Харпер.
Соперником ЦСКА в финале станет либо казанский УНИКС, либо подмосковные «Химки».
Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» одержал третью победу над «Кливлендом» в финале плей-офф НБА.
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