ЦСКА вышел в финал Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в полуфинале плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча завершилась со счётом 84:67.
Наибольшую результативность в матче показал разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес, набравший 21 очко. В составе «Зенита» по 15 очков набрали Сергей Карасёв и Демонте Харпер.
Соперником ЦСКА в финале станет либо казанский УНИКС, либо подмосковные «Химки».
Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» одержал третью победу над «Кливлендом» в финале плей-офф НБА.