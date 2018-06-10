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Игрок УНИКСа объяснил причины поражения от «Зенита»
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Игрок УНИКСа объяснил причины поражения от «Зенита» 

Газета.Ru 10 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Разыгрывающий казанского УНИКСа Антон Понкрашов в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" Андреем Каспаряном поделился впечатлениями от сезона Единой лиги ВТБ, а также объяснил, почему команде из Татарстана не удалось переиграть "Зенит" в матче за третье место.
"Самой большой проблемой оказалась игра в защите. Сегодняшний «Зенит» обыграть без защиты невозможно. Мы позволили «Зениту» совершить много свободных бросков, которые они попали и почувствовали игру. Потом было сложно вернуться в игру, порой мы приближались слишком близко к сине-бело-голубым, показали характер, но у «Зенита» залетали невероятные броски, что не помогло нам перевернуть игру в свою пользу", — сказал россиянин.
Также баскетболист отметил, что казанский коллектив провел успешный сезон.
"За исключением «Финала четырех» считаю, что мы провели хороший сезон. По ходу турнира мы показывали отличный командный баскетбол, такой интересной игры в исполнении УНИКСа мы не видели давно. Надеюсь, что костяк команды сохранится и мы сможем продолжить ту работу, которую мы проделали за этот год", — заключил Понкрашов.
Ранее сообщалось, что «Зенит» одержал победу над казанским УНИКСом в игре за третье место Единой лиги ВТБ «Финала четырех».
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