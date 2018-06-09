Евгений Пашутин: «Кливленд» напомнил хоккейный «Вашингтон», когда команду тащил один Овечкин"

Главный тренер итальянского «Канту» Евгений Пашутин поделился своим мнением о финальной серии НБА, в которой «Голден Стэйт» в четырех матчах взял верх над «Кливлендом».

— Я рад за «Голден Стэйт» и особенно за Дюранта, — сказал Пашутин. — Он внес в игру этой команды то, чего ей не хватало — мощь. Раньше Леброн мог их задавать, теперь не получилось. Дюрант просто гениальный игрок, он и изнутри потрясающе действует, на позиции центра как лицом, так и спиной, обладает скоростью и феноменальным, удивительным броском. Это единственный в мире игрок, который может играть на месте центра, на четвертой позиции, а бросает как снайпер.

Движение мяча, скорость, баланс, командная игра — вот козыри чемпионов НБА. Думаю, нынешний «Голден Стэйт» можно сравнить с «Чикаго» времен Майкла Джордана . Мое мнение, что это команда-династия. Они играют очень красиво, зрелищно.

Что касается «Кливленда», то он напоминал в этом сезоне хоккейный «Вашингтон», когда команду тащил только один Саша Овечкин, но дотащить без поддержки партнеров не мог. Пользуясь случаем, хочу поздравить Овечкина с победой в Кубке Стэнли. Он непревзойденный снайпер, у которого теперь есть главная победа. И именно он сделал для этой победы все возможное, это его трофей. (Андрей ШИТИХИН)