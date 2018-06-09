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Обрадович войдёт в тренерский штаб «Сан-Антонио» во время Летней лиги НБА
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Обрадович войдёт в тренерский штаб «Сан-Антонио» во время Летней лиги НБА 

Чемпионат.com 9 июня 2018
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович привлёк внимание клубов НБА. Как сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Дэвид Пик, специалиста войдёт в тренерский штаб «Сан-Антонио Спёрс» во время проведения матчей Летней лиги НБА в Юте и Лас-Вегасе.
В 2018 году матчи Летней лиги НБА пройдут с 6 по 17 июля. Зачастую, в Летней лиге НБА участвуют новобранцы клубов, а также незадрафтованные исполнители. В минувшем сезоне MVP летней лиги стал второй номер драфта, защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл.
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