Обрадович войдёт в тренерский штаб «Сан-Антонио» во время Летней лиги НБА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович привлёк внимание клубов НБА. Как сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Дэвид Пик, специалиста войдёт в тренерский штаб «Сан-Антонио Спёрс» во время проведения матчей Летней лиги НБА в Юте и Лас-Вегасе.

В 2018 году матчи Летней лиги НБА пройдут с 6 по 17 июля. Зачастую, в Летней лиге НБА участвуют новобранцы клубов, а также незадрафтованные исполнители. В минувшем сезоне MVP летней лиги стал второй номер драфта, защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл.