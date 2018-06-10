Дубль Ибрагимовича помог «Лос-Анджелес Гэлакси» разгромить «Реал Солт-Лейк»

В очередном матче регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» на своём поле принимал «Реал Солт-Лейк» и одержал победу со счётом 3:0. На 61-й минуте счёт в матче открыл звёздный нападающий калифорнийской команды Златан Ибрагимович. Спустя шесть минут шведский футболист оформил дубль. На 76-й минуте форвард Ола Камара закрепил победу «Гэлакси». На счету Ибрагимовича в этом сезоне 7 голов в 11 матчах регулярного чемпионата MLS. «Лос-Анджелес Гэлакси» в 15 матчах набрал 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».