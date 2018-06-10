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Курич: победа над УНИКСом — не моя, а всей команды
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Курич: победа над УНИКСом — не моя, а всей команды 

Чемпионат.com 10 июня 2018
Фото: Чемпионат.com
Защитник «Зенита» Кайл Курич проанализировал победу над УНИКСом (93:79) в матче за 3-е место Единой лиги ВТБ. В этом поединке 28-летний баскетболист набрал 29 очков.
«Конечно, я очень доволен итоговым результатом. Мало кто ожидал победы от «Зенита», но мы с самых первых минут показали себя настоящей командой, за счёт чего и удалось обыграть соперника. У меня не было никаких проблем с точки зрения мотивации. Мы хотели завершить сезон на мажорной ноте. Это не моя победа, а победа всей команды», — приводит слова Курича корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
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