Защитник «Зенита» Кайл Курич проанализировал победу над УНИКСом (93:79) в матче за 3-е место Единой лиги ВТБ. В этом поединке 28-летний баскетболист набрал 29 очков.
«Конечно, я очень доволен итоговым результатом. Мало кто ожидал победы от «Зенита», но мы с самых первых минут показали себя настоящей командой, за счёт чего и удалось обыграть соперника. У меня не было никаких проблем с точки зрения мотивации. Мы хотели завершить сезон на мажорной ноте. Это не моя победа, а победа всей команды», — приводит слова Курича корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.