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«Мы хорошо справились со Шведом»
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Главный тренер ЦСКА Итудис: мы хорошо справились со Шведом 

Газета.Ru 11 июня 2018
Фото: www.gazeta.ru
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги решающего матча "Финала четырех" против "Химок".
"Поздравляю всю команду, мы были решительны с первой до последней минуты. Мы показали много опций в нападении и хорошо справились с Алексеем Шведом. Мы верили в наш план в защите и нападении. Финал показал, что у ЦСКА характер победителя", — приводит слова Итудиса ТАСС.
В заключительном матче "Финала четырех", который прошел в Москве, ЦСКА одержал победу над "Химками" со счетом 95:84.
Ранее защитник ЦСКА Нандо де Коло заявил, что в следующем году клуб постарается выиграть Единую лигу ВТБ и Евролигу.
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