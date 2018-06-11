Главный тренер ЦСКА Итудис: мы хорошо справились со Шведом

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги решающего матча "Финала четырех" против "Химок".

"Поздравляю всю команду, мы были решительны с первой до последней минуты. Мы показали много опций в нападении и хорошо справились с Алексеем Шведом. Мы верили в наш план в защите и нападении. Финал показал, что у ЦСКА характер победителя", — приводит слова Итудиса ТАСС.

В заключительном матче "Финала четырех", который прошел в Москве, ЦСКА одержал победу над "Химками" со счетом 95:84.

Ранее защитник ЦСКА Нандо де Коло заявил, что в следующем году клуб постарается выиграть Единую лигу ВТБ и Евролигу.