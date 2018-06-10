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Сергей Иванов считает, что никогда не будет прозрачности бюджетов в российском футболе и хоккее
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Сергей Иванов считает, что никогда не будет прозрачности бюджетов в российском футболе и хоккее 

RT на русском 10 июня 2018
Почётный президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Иванов рассказал об отличии лиги по отношению к Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).
«Хочу, чтобы в будущем Единая лига продолжала развиваться профессионально, прозрачно. Напомню, что мы единственная российская лига, раскрывающая бюджеты клубов. Ждать этого от хоккея и футбола у нас не приходится, и не будет этого никогда. Это будет только в баскетболе», — цитирует Иванова РИА Новости.
Он отметил прогресс лиги за десять лет её существования. По его мнению, три представителя Единой лиги ВТБ должны выступать в Евролиге.
Ранее баскетболист московского ЦСКА Виталий Фридзон рассказал, что будет делать в ближайшие дни после победы в Единой лиге ВТБ.
RT на русском: последние новости
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