Сергей Иванов считает, что никогда не будет прозрачности бюджетов в российском футболе и хоккее

Почётный президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Иванов рассказал об отличии лиги по отношению к Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). «Хочу, чтобы в будущем Единая лига продолжала развиваться профессионально, прозрачно. Напомню, что мы единственная российская лига, раскрывающая бюджеты клубов. Ждать этого от хоккея и футбола у нас не приходится, и не будет этого никогда. Это будет только в баскетболе», — цитирует Иванова РИА Новости Он отметил прогресс лиги за десять лет её существования. По его мнению, три представителя Единой лиги ВТБ должны выступать в Евролиге. Ранее баскетболист московского ЦСКА Виталий Фридзон рассказал, что будет делать в ближайшие дни после победы в Единой лиге ВТБ.