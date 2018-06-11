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Игрок «Химок» Моня не согласен с выбором самого ценного игрока «Финала четырех»
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Игрок «Химок» Моня не согласен с выбором самого ценного игрока «Финала четырех» 

Газета.Ru 11 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Капитан «Химок» Сергей Моня поделился мнением о рещающем матче «Финала четырех» против ЦСКА.
"Много сил оставили в полуфинале и против ЦСКА допускали детские ошибки. Потерь было много, неразберихи, без них можно было бы в концовку войти на равных. Могли лучше сыграть, конечно, но все равно сезон считаю удачным. Нужно залечить болячки и готовиться к следующему", — цитирует Моню «Матч ТВ».
Игрок добавил, что ЦСКА заслуженно одержал победу в «Финале четырех».
"Не знаю, кто выбирает самого ценного игрока сезона, мое мнение, что Швед заслуживал приз. Мне кажется, всем понятно, что он должен был приз получить. Алексей провел выдающийся сезон, сумасшедшая нагрузка на него выпала. Хорошо, что без травм закончил. Давно мы таких игроков не видели", — отметил Моня.
В заключительном матче «Финала четырех», который прошел в Москве, ЦСКА одержал победу над «Химками» со счетом 95:84.
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