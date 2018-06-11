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Серхио Родригес: Победу, как и все награды и достижения, посвящаю своей семье
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Серхио Родригес: Победу, как и все награды и достижения, посвящаю своей семье 

Советский спорт 11 июня 2018
«Мы весь сезон шли к этому результату. Все очень хотят победить в Евролиге, но также важно завершить сезон на победной ноте. Нам это удалось.
Также безумно рад стать самым ценным игроком „Финала четырех“. Прежде мне никогда не удавалось выигрывать MVP финалов. Эту победу, как и все остальные свои награды и достижения, я посвящаю своей семье», — приводит слова Родригеса «Матч ТВ».
Напомним, ЦСКА одержал победу в Единой лиге ВТБ в седьмой раз подряд. Всего же армейцы побеждали в девяти турнирах из десяти. Только в сезоне-2010/11 успех праздновали «Химки».
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