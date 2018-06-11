Серхио Родригес: Победу, как и все награды и достижения, посвящаю своей семье

«Мы весь сезон шли к этому результату. Все очень хотят победить в Евролиге, но также важно завершить сезон на победной ноте. Нам это удалось.

Также безумно рад стать самым ценным игроком „Финала четырех“. Прежде мне никогда не удавалось выигрывать MVP финалов. Эту победу, как и все остальные свои награды и достижения, я посвящаю своей семье», — приводит слова Родригеса «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА одержал победу в Единой лиге ВТБ в седьмой раз подряд. Всего же армейцы побеждали в девяти турнирах из десяти. Только в сезоне-2010/11 успех праздновали «Химки».