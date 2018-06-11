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Бывший защитник «Югры» Тобиас Виклунд продолжит карьеру в чемпионате Германии
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Бывший защитник «Югры» Тобиас Виклунд продолжит карьеру в чемпионате Германии 

Чемпионат.com 11 июня 2018
Бывший защитник ханты-мансийской «Югры» Тобиас Виклунд пополнил состав «Кёльнер Хайе», информирует eliteprospects.com. Соглашение рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне шведский защитник забросил 5 шайб и сделал 3 результативные передачи в 34 матчах регулярного сезона при показателе полезности «-19» и 6 минутах штрафного времени.
32-летний защитник провёл в КХЛ последние пять сезонов. До «Югры» он выступал за «Автомобилист», «Ладу» и «Куньлунь Ред Стар». В общей сложности Виклунд принял участие в 246 матчах «регулярки», где набрал 81 (30+51) очко. В 14 матчах Кубка Гагарина на его счету 8 (2+6) очков.
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