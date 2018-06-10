«Зенит» обыграл УНИКС в матче за третье место Единой лиги ВТБ

В матче за третье место команда из Санкт-Петербурга переиграла казанский УНИКС — 93:79.

В финальном матче сыграют ЦСКА и Химки. Матч начнется 10 июня в 19:00 по московскому времени.