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Серебряный призер ОИ-2018 Эхлиц стал игроком «Калгари»
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Серебряный призер ОИ-2018 Эхлиц стал игроком «Калгари» 

SPORT24.ru 12 июня 2018
«Калгари Флэймз» заключил контракт с нападающим сборной Германии Ясином Эхлицем, информирует официальный сайт клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.
25-летний нападающий имеет действующее соглашение с «Нюрнбергом», рассчитанное на три года. В минувшем сезоне Эхлиц забросил 10 шайб и сделал 21 передачу в 46 матчах регулярного чемпионата. В 12 матчах плей-офф на счету игрока 6 (5+1) очков.
В составе сборной Германии Эхлиц дошел до финала ОИ-2018 и стал серебряным призером. В 7 матчах турнира на его счету 3 (0+3) очка. Также Эхлиц выступал на ЧМ-2018 — 5 (3+2) очков в 7 матчах.
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