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Владелец «Кливленда» уверен, что сможет создать чемпионскую команду без Леброна
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Владелец «Кливленда» уверен, что сможет создать чемпионскую команду без Леброна 

SPORT24.ru 12 июня 2018
Владелец «Кливленд Кавальерс» Дэн Гилберт уверен, что может построить чемпионскую команду и без Леброна Джеймса. Об этом сообщил инсайдер ESPN Брайан Виндхерст.
«Дэн Гилберт считает, что он может построить чемпионскую команду и без Леброна Джеймса, и он с нетерпением ждет такой попытки. Я не думаю, что это обязательно случится в следующем сезоне, но Гилберт хотел бы сделать это», — приводит слова Виндхерста SLAM Online.
«Кливленд» в течение трех последних лет играл в финале НБА, но победить смог лишь однажды — в 2016-м. Все три раза соперником «Кавальерс» был «Голден Стэйт Уорриорз».
Джеймс этим летом, скорее всего, выйдет на рынок свободных агентов. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Хьюстон Рокетс» и «Филадельфия Севенти Сиксерс».
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