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Сын Леброна Джеймса в следующем году будет учиться в школе в Лос-Анджелесе
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Сын Леброна Джеймса в следующем году будет учиться в школе в Лос-Анджелесе 

SPORT24.ru 12 июня 2018
Об этом рассказал бывший игрок НБА Гэри Пэйтон.
«Сыну Леброна нравится школа Сьерра-Каньон, которая находится в Лос-Анджелесе. Вот где он будет учиться в следующем году», — приводит слова Пэйтона USA TODAY.
Стоит отметить, что в этой школе учатся дети экс-игроков НБА Скотти Пиппена, Кеньона Мартина, а также актеров Уилла Смита, Кевина Харта и Джейми Фокса.
Леброн Джеймс пока не сообщал, в каком клубе намерен продолжить карьеру, но, что одним из решающих факторов в его решении станет семья и предпочтения его жены и детей. Бывший партнер Джеймса по «Майами» Дуэйн Уэйд также, что решение Леброна по продолжению карьеры вряд ли будет связано с баскетбольными факторами.
«Лос-Анджелес Лейкерс» считается одним из фаворитов в борьбе за лидера «Кливленда».
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