Сын Леброна Джеймса в следующем году будет учиться в школе в Лос-Анджелесе

Об этом рассказал бывший игрок НБА Гэри Пэйтон.

«Сыну Леброна нравится школа Сьерра-Каньон, которая находится в Лос-Анджелесе. Вот где он будет учиться в следующем году», — приводит слова Пэйтона USA TODAY

Леброн Джеймс пока не сообщал, в каком клубе намерен продолжить карьеру, но, что одним из решающих факторов в его решении станет семья и предпочтения его жены и детей. Бывший партнер Джеймса по «Майами» Дуэйн Уэйд также, что решение Леброна по продолжению карьеры вряд ли будет связано с баскетбольными факторами.

«Лос-Анджелес Лейкерс» считается одним из фаворитов в борьбе за лидера «Кливленда».