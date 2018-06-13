Опубликована телепрограмма матчей Чемпионата мира по футболу-2018

Главное спортивное событие 2018 года — Чемпионат мира по футболу стартует 4 июня. Практически все жители Орловской области смогут посмотреть матчи бесплатно, сообщили в пресс-службе Орловского областного радиотелевизионного передающего центра.

Сеть цифрового эфирного телевещания охватила более 98% россиян. Сеть транслирует пакет из 10 телеканалов, и в том числе те три, которые будут показывать игры чемпионата: «Первый канал», «Россия 1» и «Матч». С 14 июня по 15 июля на этих трех телеканалах будут транслироваться все 64 футбольных матча.

На групповом этапе 32 команды-участницы, разделенные на 8 групп, проведут 48 поединков. С 14 по 28 июня по телевизору будут идти 3-4 матча в день. С 30 июня начнутся игры плей-офф: ⅛, ¼ и ½ финала. В период до 13 июля будут проходить не более двух матчей в один день. 14 июля будет сыгран матч за 3-е место, а финал Чемпионата мира состоится 15 июля.

Первый канал

На «Первом канале» будет 27 прямых трансляций. А еще церемония открытия, минимум два матча сборной России (матчи группового этапа с Саудовской Аравией и Уругваем), два четвертьфинала из четырех, один полуфинал и матч за третье место.

Только лишь показом матчей «Первый» не ограничится. Обзоры, интервью, интересные гости в эфире утренних программ и выпусках новостей — телеканал проанонсировал весь диапазон футбольной журналистики.

Россия 1 На «России 1» будет всего 7 прямых трансляций, но зато среди них — финал чемпионата. А также игра группового этапа сборной России с Египтом, два четвертьфинала и один полуфинал.

Комментатор трансляций на «России 1» — один из лучших представителей профессии в нашей стране Владимир Стогниенко

Матч ТВ Не так давно созданный национальный спортивный телеканал покажет чемпионат в полном объеме, все 64 встречи. В прямом эфире будут транслироваться 30 игр, а остальные можно будет увидеть в повторе.

Вещание «Матч ТВ» с 14 июня по 15 июля будет полностью посвящено супертурниру: в круглосуточном режиме зрителям будут предложены прямые трансляции и повторы игр, студийные обвязки матчей, обзоры самых интересных событий, специальные репортажи и прямые включения с мест баталий футбольного чемпионата.

Во время Чемпионата мира в эфир выйдут и дневники о жизни и приключениях футбольных фанатов со всего мира в России. Проект называется «По России с футболом»,

Чтобы получить весь чемпионат с доставкой на дом, вам нужен лишь современный телевизор (или, если телевизор старый — цифровая приставка) и антенна дециметрового диапазона (ДМВ). Задать вопросы о необходимом приемном оборудовании, способах его настройки и подключения можно по телефону круглосуточной горячей линии РТРС 8-800-220-20-02. Звонок по России бесплатный.

РАСПИСАНИЕ ТРАНСЛЯЦИЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА

В расписании указано московское время.

14 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

17:30 Церемония открытия. Стадион Лужники. Москва

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

18:00 Матч 1. Группа A. Россия — Саудовская Аравия. «Стадион Лужники». Москва

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

15 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

15:00 Матч 2. Группа A. Египет — Уругвай. «Екатеринбург Арена». Екатеринбург

МАТЧ!

18:00 Матч 4. Группа B. Марокко — Иран. «Стадион Санкт-Петербург». Санкт-Петербург

МАТЧ!

21:00 Матч 3. Группа B. Португалия — Испания. «Стадион Фишт». Сочи

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

16 ИЮНЯ, СУББОТА

13:00 Матч 5. Группа C. Франция — Австралия. «Казань Арена». Казань

МАТЧ!

16:00 Матч 7. Группа D. Аргентина — Исландия. «Стадион Спартак». Москва

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

19:00 Матч 6. Группа C. Перу — Дания. «Мордовия Арена». Саранск

МАТЧ!

22:00 Матч 8. Группа D. Хорватия — Нигерия. «Стадион Калининград». Калининград

МАТЧ!

17 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

15:00 Матч 10. Группа E. Коста-Рика — Сербия. «Самара Арена». Самара

МАТЧ!

18:00 Матч 11. Группа F. Германия — Мексика. «Стадион Лужники». Москва

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

21:00 Матч 9. Группа E. Бразилия — Швейцария. «Ростов Арена». Ростов-на-Дону

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

18 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

15:00 Матч 12. Группа F. Швеция — Корея. «Стадион Нижний Новгород». Нижний Новгород

МАТЧ!

18:00 Матч 13. Группа G. Бельгия — Панама. «Стадион Фишт». Сочи

МАТЧ!

21:00 Матч 14. Группа G. Тунис — Англия. «Волгоград Арена». Волгоград

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

19 ИЮНЯ, ВТОРНИК

15:00 Матч 16. Группа H. Колумбия — Япония. «Мордовия Арена». Саранск

МАТЧ!

18:00 Матч 15. Группа H. Польша — Сенегал. «Стадион Спартак». Москва

МАТЧ!

21:00 Матч 17. Группа A. Россия — Египет. «Стадион Санкт-Петербург». Санкт-Петербург

РОССИЯ 1 20 ИЮНЯ, СРЕДА

15:00 Матч 19. Группа B. Португалия — Марокко. «Стадион Лужники». Москва

МАТЧ!

18:00 Матч 18. Группа A. Уругвай — Саудовская Аравия. «Ростов Арена». Ростов-на-Дону

МАТЧ!

21:00 Матч 20. Группа B. Иран — Испания. «Казань Арена». Казань

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

21 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

15:00 Матч 22. Группа C. Дания — Австралия. «Самара Арена». Самара

МАТЧ!

18:00 Матч 21. Группа C. Франция — Перу. «Екатеринбург Арена». Екатеринбург

МАТЧ!

21:00 Матч 23. Группа D. Аргентина — Хорватия. «Стадион Нижний Новгород». Нижний Новгород

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

22 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

15:00 Матч 25. Группа E. Бразилия — Коста-Рика. «Стадион Санкт-Петербург». Санкт-Петербург

МАТЧ!

18:00 Матч 24. Группа D. Нигерия — Исландия. «Волгоград Арена». Волгоград

МАТЧ!

21:00 Матч 26. Группа E. Сербия — Швейцария. «Стадион Калининград». Калининград

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

23 ИЮНЯ, СУББОТА

15:00 Матч 29. Группа G. Бельгия — Тунис. «Стадион Спартак». Москва

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

18:00 Матч 28. Группа F. Корея — Мексика. «Ростов Арена». Ростов-на-Дону

МАТЧ!

21:00 Матч 27. Группа F. Германия — Швеция. «Стадион Фишт». Сочи

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

24 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

15:00 Матч 30. Группа G. Англия — Панама. «Стадион Нижний Новгород». Нижний Новгород

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

18:00 Матч 32. Группа H. Япония — Сенегал. «Екатеринбург Арена». Екатеринбург

МАТЧ!

21:00 Матч 31. Группа H. Польша — Колумбия. «Казань Арена». Казань

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

25 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

17:00 Матч 33. Группа A. Уругвай — Россия. «Самара Арена». Самара

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

17:00 Матч 34. Группа A. Саудовская Аравия — Египет. «Волгоград Арена». Волгоград

МАТЧ!

21:00 Матч 36. Группа B. Испания — Марокко. «Стадион Калининград». Калининград

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

21:00 Матч 35. Группа B. Иран — Португалия. «Мордовия Арена». Саранск

МАТЧ!

26 ИЮНЯ, ВТОРНИК

17:00 Матч 38. Группа C. Австралия — Перу. «Стадион Фишт». Сочи

МАТЧ!

17:00 Матч 37. Группа C. Дания — Франция. «Стадион Лужники». Москва

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

21:00 Матч 39. Группа D. Нигерия — Аргентина. «Стадион Санкт-Петербург». Санкт-Петербург

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

21:00 Матч 40. Группа D. Исландия — Хорватия. «Ростов Арена». Ростов-на-Дону

МАТЧ!

27 ИЮНЯ, СРЕДА

17:00 Матч 43. Группа F. Корея — Германия. «Казань Арена». Казань

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

17:00 Матч 44. Группа F. Мексика — Швеция. «Екатеринбург Арена». Екатеринбург

МАТЧ!

21:00 Матч 41. Группа E. Сербия — Бразилия. «Стадион Спартак». Москва

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

21:00 Матч 42. Группа E. Швейцария — Коста-Рика. «Стадион Нижний Новгород». Нижний Новгород

МАТЧ!

28 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

17:00 Матч 47. Группа H. Япония — Польша. «Волгоград Арена». Волгоград

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

17:00 Матч 48. Группа H. Сенегал — Колумбия. «Самара Арена». Самара

МАТЧ!

21:00 Матч 46. Группа G. Панама — Тунис. «Мордовия Арена». Саранск

МАТЧ!

21:00 Матч 45. Группа G. Англия — Бельгия. «Стадион Калининград». Калининград

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

30 ИЮНЯ, СУББОТА

17:00 Матч 50. 1/8 финала. 1C — 2D. «Казань Арена». Казань

РОССИЯ 1 21:00 Матч 49. 1/8 финала. 1A — 2B. «Стадион Фишт». Сочи

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

1 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

17:00 Матч 51. 1/8 финала. 1B — 2A. «Стадион Лужники». Москва

РОССИЯ 1 21:00 Матч 52. 1/8 финала. 1D — 2C. «Стадион Нижний Новгород». Нижний Новгород

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

2 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

17:00 Матч 53. 1/8 финала. 1E — 2F. «Самара Арена». Самара

МАТЧ!

21:00 Матч 54. 1/8 финала. 1G — 2H. «Ростов Арена». Ростов-на-Дону

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

3 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

17:00 Матч 55. 1/8 финала. 1F — 2E. «Стадион Санкт-Петербург». Санкт-Петербург

МАТЧ!

21:00 Матч 56. 1/8 финала. 1H — 2G. «Стадион Спартак». Москва

МАТЧ!

6 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

17:00 Матч 57. 1/4 финала. Победитель матча 49 — Победитель матча 50. «Стадион Нижний Новгород». Нижний Новгород

РОССИЯ 1 21:00 Матч 58. 1/4 финала. Победитель матча 53 — Победитель матча 54. «Казань Арена». Казань

РОССИЯ 1 7 ИЮЛЯ, СУББОТА

17:00 Матч 60. 1/4 финала. Победитель матча 55 — Победитель матча 56. «Самара Арена». Самара

МАТЧ!

21:00 Матч 59. 1/4 финала. Победитель матча 51 — Победитель матча 52. «Стадион Фишт». Сочи

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

10 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

21:00 Матч 61. 1/2 финала. Победитель матча 57 — Победитель матча 58. «Стадион Санкт-Петербург». Санкт-Петербург

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

11 ИЮЛЯ, СРЕДА

21:00 Матч 62. 1/2 финала. Победитель матча 59 — Победитель матча 60. «Стадион Лужники». Москва

РОССИЯ 1 14 ИЮЛЯ, СУББОТА

17:00 Матч 63. Матч за 3-е место. Проигравший матч 61 — Проигравший матч 62. «Стадион Санкт-Петербург». Санкт-Петербург

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

18:00 Матч 64. Финал. Победитель матча 61 — Победитель матча 62. «Стадион Лужники». Москва