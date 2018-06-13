Опубликована телепрограмма матчей Чемпионата мира по футболу-2018 

Главное спортивное событие 2018 года — Чемпионат мира по футболу стартует 4 июня. Практически все жители Орловской области смогут посмотреть матчи бесплатно, сообщили в пресс-службе Орловского областного радиотелевизионного передающего центра.
Сеть цифрового эфирного телевещания охватила более 98% россиян. Сеть транслирует пакет из 10 телеканалов, и в том числе те три, которые будут показывать игры чемпионата: «Первый канал», «Россия 1» и «Матч». С 14 июня по 15 июля на этих трех телеканалах будут транслироваться все 64 футбольных матча.
На групповом этапе 32 команды-участницы, разделенные на 8 групп, проведут 48 поединков. С 14 по 28 июня по телевизору будут идти 3-4 матча в день. С 30 июня начнутся игры плей-офф: ⅛, ¼ и ½ финала. В период до 13 июля будут проходить не более двух матчей в один день. 14 июля будет сыгран матч за 3-е место, а финал Чемпионата мира состоится 15 июля.
Первый канал
На «Первом канале» будет 27 прямых трансляций. А еще церемония открытия, минимум два матча сборной России (матчи группового этапа с Саудовской Аравией и Уругваем), два четвертьфинала из четырех, один полуфинал и матч за третье место.
Только лишь показом матчей «Первый» не ограничится. Обзоры, интервью, интересные гости в эфире утренних программ и выпусках новостей — телеканал проанонсировал весь диапазон футбольной журналистики.
Россия 1 На «России 1» будет всего 7 прямых трансляций, но зато среди них — финал чемпионата. А также игра группового этапа сборной России с Египтом, два четвертьфинала и один полуфинал.
Комментатор трансляций на «России 1» — один из лучших представителей профессии в нашей стране Владимир Стогниенко.
Матч ТВ Не так давно созданный национальный спортивный телеканал покажет чемпионат в полном объеме, все 64 встречи. В прямом эфире будут транслироваться 30 игр, а остальные можно будет увидеть в повторе.
Вещание «Матч ТВ» с 14 июня по 15 июля будет полностью посвящено супертурниру: в круглосуточном режиме зрителям будут предложены прямые трансляции и повторы игр, студийные обвязки матчей, обзоры самых интересных событий, специальные репортажи и прямые включения с мест баталий футбольного чемпионата.
Во время Чемпионата мира в эфир выйдут и дневники о жизни и приключениях футбольных фанатов со всего мира в России. Проект называется «По России с футболом»,
Экспертами «Матч ТВ», помимо комментаторов телеканала, на время чемпионата мира станут Александр Кержаков, Дмитрий Сенников, Андрей Талалаев, Олег Корнаухов, Дмитрий Радченко, Рашид Рахимов, Дмитрий Черышев, Николай Писарев.
Чтобы получить весь чемпионат с доставкой на дом, вам нужен лишь современный телевизор (или, если телевизор старый — цифровая приставка) и антенна дециметрового диапазона (ДМВ). Задать вопросы о необходимом приемном оборудовании, способах его настройки и подключения можно по телефону круглосуточной горячей линии РТРС 8-800-220-20-02. Звонок по России бесплатный.
РАСПИСАНИЕ ТРАНСЛЯЦИЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА
В расписании указано московское время.
14 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
17:30 Церемония открытия. Стадион Лужники. Москва
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18:00 Матч 1. Группа A. Россия — Саудовская Аравия. «Стадион Лужники». Москва
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
15 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
15:00 Матч 2. Группа A. Египет — Уругвай. «Екатеринбург Арена». Екатеринбург
МАТЧ!
18:00 Матч 4. Группа B. Марокко — Иран. «Стадион Санкт-Петербург». Санкт-Петербург
МАТЧ!
21:00 Матч 3. Группа B. Португалия — Испания. «Стадион Фишт». Сочи
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
16 ИЮНЯ, СУББОТА
13:00 Матч 5. Группа C. Франция — Австралия. «Казань Арена». Казань
МАТЧ!
16:00 Матч 7. Группа D. Аргентина — Исландия. «Стадион Спартак». Москва
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
19:00 Матч 6. Группа C. Перу — Дания. «Мордовия Арена». Саранск
МАТЧ!
22:00 Матч 8. Группа D. Хорватия — Нигерия. «Стадион Калининград». Калининград
МАТЧ!
17 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
15:00 Матч 10. Группа E. Коста-Рика — Сербия. «Самара Арена». Самара
МАТЧ!
18:00 Матч 11. Группа F. Германия — Мексика. «Стадион Лужники». Москва
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21:00 Матч 9. Группа E. Бразилия — Швейцария. «Ростов Арена». Ростов-на-Дону
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
15:00 Матч 12. Группа F. Швеция — Корея. «Стадион Нижний Новгород». Нижний Новгород
МАТЧ!
18:00 Матч 13. Группа G. Бельгия — Панама. «Стадион Фишт». Сочи
МАТЧ!
21:00 Матч 14. Группа G. Тунис — Англия. «Волгоград Арена». Волгоград
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
19 ИЮНЯ, ВТОРНИК
15:00 Матч 16. Группа H. Колумбия — Япония. «Мордовия Арена». Саранск
МАТЧ!
18:00 Матч 15. Группа H. Польша — Сенегал. «Стадион Спартак». Москва
МАТЧ!
21:00 Матч 17. Группа A. Россия — Египет. «Стадион Санкт-Петербург». Санкт-Петербург
РОССИЯ 1 20 ИЮНЯ, СРЕДА
15:00 Матч 19. Группа B. Португалия — Марокко. «Стадион Лужники». Москва
МАТЧ!
18:00 Матч 18. Группа A. Уругвай — Саудовская Аравия. «Ростов Арена». Ростов-на-Дону
МАТЧ!
21:00 Матч 20. Группа B. Иран — Испания. «Казань Арена». Казань
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
15:00 Матч 22. Группа C. Дания — Австралия. «Самара Арена». Самара
МАТЧ!
18:00 Матч 21. Группа C. Франция — Перу. «Екатеринбург Арена». Екатеринбург
МАТЧ!
21:00 Матч 23. Группа D. Аргентина — Хорватия. «Стадион Нижний Новгород». Нижний Новгород
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
22 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
15:00 Матч 25. Группа E. Бразилия — Коста-Рика. «Стадион Санкт-Петербург». Санкт-Петербург
МАТЧ!
18:00 Матч 24. Группа D. Нигерия — Исландия. «Волгоград Арена». Волгоград
МАТЧ!
21:00 Матч 26. Группа E. Сербия — Швейцария. «Стадион Калининград». Калининград
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
23 ИЮНЯ, СУББОТА
15:00 Матч 29. Группа G. Бельгия — Тунис. «Стадион Спартак». Москва
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18:00 Матч 28. Группа F. Корея — Мексика. «Ростов Арена». Ростов-на-Дону
МАТЧ!
21:00 Матч 27. Группа F. Германия — Швеция. «Стадион Фишт». Сочи
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
24 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
15:00 Матч 30. Группа G. Англия — Панама. «Стадион Нижний Новгород». Нижний Новгород
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18:00 Матч 32. Группа H. Япония — Сенегал. «Екатеринбург Арена». Екатеринбург
МАТЧ!
21:00 Матч 31. Группа H. Польша — Колумбия. «Казань Арена». Казань
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
25 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
17:00 Матч 33. Группа A. Уругвай — Россия. «Самара Арена». Самара
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
17:00 Матч 34. Группа A. Саудовская Аравия — Египет. «Волгоград Арена». Волгоград
МАТЧ!
21:00 Матч 36. Группа B. Испания — Марокко. «Стадион Калининград». Калининград
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21:00 Матч 35. Группа B. Иран — Португалия. «Мордовия Арена». Саранск
МАТЧ!
26 ИЮНЯ, ВТОРНИК
17:00 Матч 38. Группа C. Австралия — Перу. «Стадион Фишт». Сочи
МАТЧ!
17:00 Матч 37. Группа C. Дания — Франция. «Стадион Лужники». Москва
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21:00 Матч 39. Группа D. Нигерия — Аргентина. «Стадион Санкт-Петербург». Санкт-Петербург
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21:00 Матч 40. Группа D. Исландия — Хорватия. «Ростов Арена». Ростов-на-Дону
МАТЧ!
27 ИЮНЯ, СРЕДА
17:00 Матч 43. Группа F. Корея — Германия. «Казань Арена». Казань
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
17:00 Матч 44. Группа F. Мексика — Швеция. «Екатеринбург Арена». Екатеринбург
МАТЧ!
21:00 Матч 41. Группа E. Сербия — Бразилия. «Стадион Спартак». Москва
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21:00 Матч 42. Группа E. Швейцария — Коста-Рика. «Стадион Нижний Новгород». Нижний Новгород
МАТЧ!
28 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
17:00 Матч 47. Группа H. Япония — Польша. «Волгоград Арена». Волгоград
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
17:00 Матч 48. Группа H. Сенегал — Колумбия. «Самара Арена». Самара
МАТЧ!
21:00 Матч 46. Группа G. Панама — Тунис. «Мордовия Арена». Саранск
МАТЧ!
21:00 Матч 45. Группа G. Англия — Бельгия. «Стадион Калининград». Калининград
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
30 ИЮНЯ, СУББОТА
17:00 Матч 50. 1/8 финала. 1C — 2D. «Казань Арена». Казань
РОССИЯ 1 21:00 Матч 49. 1/8 финала. 1A — 2B. «Стадион Фишт». Сочи
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
1 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
17:00 Матч 51. 1/8 финала. 1B — 2A. «Стадион Лужники». Москва
РОССИЯ 1 21:00 Матч 52. 1/8 финала. 1D — 2C. «Стадион Нижний Новгород». Нижний Новгород
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
2 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
17:00 Матч 53. 1/8 финала. 1E — 2F. «Самара Арена». Самара
МАТЧ!
21:00 Матч 54. 1/8 финала. 1G — 2H. «Ростов Арена». Ростов-на-Дону
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
3 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
17:00 Матч 55. 1/8 финала. 1F — 2E. «Стадион Санкт-Петербург». Санкт-Петербург
МАТЧ!
21:00 Матч 56. 1/8 финала. 1H — 2G. «Стадион Спартак». Москва
МАТЧ!
6 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
17:00 Матч 57. 1/4 финала. Победитель матча 49 — Победитель матча 50. «Стадион Нижний Новгород». Нижний Новгород
РОССИЯ 1 21:00 Матч 58. 1/4 финала. Победитель матча 53 — Победитель матча 54. «Казань Арена». Казань
РОССИЯ 1 7 ИЮЛЯ, СУББОТА
17:00 Матч 60. 1/4 финала. Победитель матча 55 — Победитель матча 56. «Самара Арена». Самара
МАТЧ!
21:00 Матч 59. 1/4 финала. Победитель матча 51 — Победитель матча 52. «Стадион Фишт». Сочи
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
10 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
21:00 Матч 61. 1/2 финала. Победитель матча 57 — Победитель матча 58. «Стадион Санкт-Петербург». Санкт-Петербург
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
11 ИЮЛЯ, СРЕДА
21:00 Матч 62. 1/2 финала. Победитель матча 59 — Победитель матча 60. «Стадион Лужники». Москва
РОССИЯ 1 14 ИЮЛЯ, СУББОТА
17:00 Матч 63. Матч за 3-е место. Проигравший матч 61 — Проигравший матч 62. «Стадион Санкт-Петербург». Санкт-Петербург
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
18:00 Матч 64. Финал. Победитель матча 61 — Победитель матча 62. «Стадион Лужники». Москва
РОССИЯ 1 Сообщение Опубликована телепрограмма матчей Чемпионата мира по футболу-2018 появились сначала на РИА 57.