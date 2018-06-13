Микс воспользуется опцией в контракте и продолжит карьеру в «Вашингтоне» 

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Джоди Микс воспользуется, прописанной в контракте опцией игрока и продолжит карьеру в нынешней команде, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. В сезоне-2018/2019 Микс сможет заработать $ 3,2 млн В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 77 матчах, набирая в них 6,3 очка, собирая 1,6 подбора и совершая 0,9 передачи за 14,5 минут игрового времени в среднем. Микс не сумел принять участие в матчах плей-офф, так как получил дисквалификацию в 25 матчей за нарушение антинаркотической программы. Остаток её он отбудет в следующем сезоне.