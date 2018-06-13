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Микс воспользуется опцией в контракте и продолжит карьеру в «Вашингтоне»
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Микс воспользуется опцией в контракте и продолжит карьеру в «Вашингтоне» 

Чемпионат.com 13 июня 2018
Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Джоди Микс воспользуется, прописанной в контракте опцией игрока и продолжит карьеру в нынешней команде, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. В сезоне-2018/2019 Микс сможет заработать $ 3,2 млн  В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 77 матчах, набирая в них 6,3 очка, собирая 1,6 подбора и совершая 0,9 передачи за 14,5 минут игрового времени в среднем. Микс не сумел принять участие в матчах плей-офф, так как получил дисквалификацию в 25 матчей за нарушение антинаркотической программы. Остаток её он отбудет в следующем сезоне.
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