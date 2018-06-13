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Швед готов бороться за Евролигу
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Швед заявил о готовности бороться за Евролигу 

Газета.Ru 13 июня 2018
Фото: www.gazeta.ru
Баскетболист подмосковных "Химок" Алексей Швед поделился мыслями о завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ.
"Естественно, мы готовы к борьбе за выход в Евролигу. Мы никуда не уходили, поэтому в новый сезон войдем с новыми силами.
Я точно уверен, что команда после такого сложного сезона сделает правильные выводы и станет сильнее по всем направлениям. Нужно только хорошо отдохнуть", — приводит слова защитника газета "Известия".
В заключительном матче "Финала четырех", который прошел в Москве, ЦСКА одержал победу над "Химками" со счетом 95:84.
Ранее тренер "Химок" рассказал о зависимости команды от игры Шведа.
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