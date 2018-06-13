Швед готов бороться за Евролигу

Швед заявил о готовности бороться за Евролигу

Баскетболист подмосковных "Химок" Алексей Швед поделился мыслями о завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ.

"Естественно, мы готовы к борьбе за выход в Евролигу. Мы никуда не уходили, поэтому в новый сезон войдем с новыми силами.

Я точно уверен, что команда после такого сложного сезона сделает правильные выводы и станет сильнее по всем направлениям. Нужно только хорошо отдохнуть", — приводит слова защитника газета "Известия".

В заключительном матче "Финала четырех", который прошел в Москве, ЦСКА одержал победу над "Химками" со счетом 95:84.

Ранее тренер "Химок" рассказал о зависимости команды от игры Шведа.