Пол Джордж: «Мне нравится играть с Леброном на Матчах звезд»

Форвард «Оклахома-Сити» Пол Джордж утверждает, что был бы рад играть рядом с лидером «Кливленда» Леброном Джеймсом . Джордж также отметил, что он был бы рад возможности сыграть за команду из Лос-Анджелеса.

«Мы играем вместе с Леброном на Матчах звезд. Все свои матчи на Уикенде звезд я провел в команде Леброна. Мне нравится играть вместе с ним. Леброн в «Тандер» ? Это решать Леброну. Вам стоит спросить у него.

Я родом из Лос-Анджелеса, так что я обожаю этот город», — приводит слова Джорджа TMZ Sports.

Напомним, этим летом Леброн Джеймс может стать свободным агентом. СМИ и букмекеры считают, что главным претендентом на Джеймса являются «Лос-Анджелес Лейкерс». Пол Джордж в минувшем сезоне выступал в «Оклахоме», набирая 21,9 очка, 5,7 подбора и 3,3 передачи за игру. Предполагается, что он может также перейти в «Лейкерс» и подписать с клубом максимальный контракт.