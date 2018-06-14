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Пол Джордж: «Мне нравится играть с Леброном на Матчах звезд»
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Пол Джордж: «Мне нравится играть с Леброном на Матчах звезд» 

SPORT24.ru 14 июня 2018
Форвард «Оклахома-Сити» Пол Джордж утверждает, что был бы рад играть рядом с лидером «Кливленда» Леброном Джеймсом. Джордж также отметил, что он был бы рад возможности сыграть за команду из Лос-Анджелеса.
«Мы играем вместе с Леброном на Матчах звезд. Все свои матчи на Уикенде звезд я провел в команде Леброна. Мне нравится играть вместе с ним. Леброн в «Тандер»? Это решать Леброну. Вам стоит спросить у него.
Я родом из Лос-Анджелеса, так что я обожаю этот город», — приводит слова Джорджа TMZ Sports.
Напомним, этим летом Леброн Джеймс может стать свободным агентом. СМИ и букмекеры считают, что главным претендентом на Джеймса являются «Лос-Анджелес Лейкерс». Пол Джордж в минувшем сезоне выступал в «Оклахоме», набирая 21,9 очка, 5,7 подбора и 3,3 передачи за игру. Предполагается, что он может также перейти в «Лейкерс» и подписать с клубом максимальный контракт.
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