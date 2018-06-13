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Алексей Швед: «Думаю, „Химки“ станут сильнее по всем направлениям»
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Алексей Швед: «Думаю, „Химки“ станут сильнее по всем направлениям» 

Спорт-Экспресс 13 июня 2018
Защитник «Химок» и сборной России Алексей Швед подвел итоги сезона. В полуфинале и финале Единой лиги ВТБ Швед в сумме набрал 57 очков, но чемпионом турнира стал ЦСКА.
— Что надо изменить в игре команды в предстоящем межсезонье?
— Я точно уверен, что команда после такого сложного сезона сделает правильные выводы и станет сильнее по всем направлениям, — цитируют "Известия" Шведа. — Нужно только хорошо отдохнуть.
— Можно сказать, что вы получаете удовольствие, выступая за подмосковный клуб?
— Да, я нашел свою команду. Великолепно чувствую себя в «Химках».
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