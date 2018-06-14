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ЦСКА объявил об уходе центрового
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ЦСКА объявил об уходе центрового 

LiveSport.Ru 14 июня 2018
Фото: LiveSport.Ru
Московский ЦСКА на своем официальном сайте объявил об уходе центрового Павла Коробкова.
27-летний игрок покидает армейскую команду по истечении срока контракта.
В составе ЦСКА Коробков провел четыре сезона и выиграл с клубом три титула победителей Единой лиги ВТБ и одну Евролигу.
«Хочу сказать большое спасибо ЦСКА, всем болельщикам, товарищам по команде, тренерам и руководству за предоставленный шанс играть на самом высоком уровне и за огромную поддержку в непростой жизненной ситуации. Мне посчастливилось стать частью великого клуба, его истории, славных побед, о которых всегда буду с удовольствием вспоминать», — сказал Коробков.
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