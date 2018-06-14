«Автодор» объявил о подписании форварда «Пармы» Трэ Маклина 

«Автодор» подписал американского форварда Трэ Маклина. С 24-летним баскетболистом, в прошлом сезоне выступавшим за пермскую «Парму», саратовский клуб заключил трудовое соглашение по схеме «1+1».
В 23 матчах Лиги ВТБ средняя статистика американского форварда составила 12.3 очка (40.2% трехочковые), 4.4 подбора, 1.7 результативные передачи и 1.2 перехвата за 24:04 минуты игрового времени.
Сам Маклин прокомментировал свой переход в «Автодор».
«Во-первых, хочу поблагодарить президента «Автодора» Владимира Родионова за предоставленный мне шанс продолжить профессиональную карьеру. Я и моя семья очень рады этой возможности. Хорошо знаком с мощной поддержкой болельщиков в Саратове и желаю выигрывать с «Автодором». Мне не терпится побороться за чемпионство в Лиге ВТБ и европейских клубных соревнованиях. Также хотелось бы сказать спасибо своему бывшему клубу «Парме». Он всегда будет занимать особое место в моем сердце и сердце моей семьи. Меня вдохновляет возможность играть вместе с таким талантливым баскетболистом, как Трэй Голден. Нас с ним объединяет стремление побеждать каждый раз, когда мы выходим на площадку», — цитирует Маклина пресс-служба «Автодора».