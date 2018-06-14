«Автодор» объявил о подписании форварда «Пармы» Трэ Маклина

«Автодор» подписал американского форварда Трэ Маклина. С 24-летним баскетболистом, в прошлом сезоне выступавшим за пермскую «Парму», саратовский клуб заключил трудовое соглашение по схеме «1+1».

В 23 матчах Лиги ВТБ средняя статистика американского форварда составила 12.3 очка (40.2% трехочковые), 4.4 подбора, 1.7 результативные передачи и 1.2 перехвата за 24:04 минуты игрового времени.

Сам Маклин прокомментировал свой переход в «Автодор».