Оскар Робертсон станет обладателем премии НБА за достижения всей жизни

Легендарный защитник «Милуоки Бакс» и «Цинциннати Роялз» Оскар Робертсон станет обладателем премии за достижения всей жизни (Lifetime Achievement Award). Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Церемония вручения ежегодных наград НБА состоится 25 июня в Лос-Анджелесе.79-летний Робертсон, член баскетбольного Зала Славы, включенный в число 50 лучших баскетболистов в истории НБА, оказал большое влияние на баскетбол как на паркете, так и за его пределами. Он был первым игроком в истории НБА, кому удавалось в среднем делать трипл-дабл по ходу регулярного сезона. Робертсон был первым афро-американским президентом профсоюза игроков во всех спортивных лигах США.

Отметим, что в прошлом году лауреатом премии за достижения всей жизни был легендарный центровой «Бостон Селтикс» Билл Расселл.