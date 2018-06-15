Ещё
Оскар Робертсон станет обладателем премии НБА за достижения всей жизни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оскар Робертсон станет обладателем премии НБА за достижения всей жизни 

SPORT24.ru 15 июня 2018
Легендарный защитник «Милуоки Бакс» и «Цинциннати Роялз» Оскар Робертсон станет обладателем премии за достижения всей жизни (Lifetime Achievement Award). Об этом сообщает пресс-служба НБА.
Церемония вручения ежегодных наград НБА состоится 25 июня в Лос-Анджелесе.79-летний Робертсон, член баскетбольного Зала Славы, включенный в число 50 лучших баскетболистов в истории НБА, оказал большое влияние на баскетбол как на паркете, так и за его пределами. Он был первым игроком в истории НБА, кому удавалось в среднем делать трипл-дабл по ходу регулярного сезона. Робертсон был первым афро-американским президентом профсоюза игроков во всех спортивных лигах США.
Отметим, что в прошлом году лауреатом премии за достижения всей жизни был легендарный центровой «Бостон Селтикс» Билл Расселл.
SPORT24.ru: последние новости
Отборочный матч Кубка мира завершился грандиозной дракой «Шарлотт» официально объявил об обмене Мозгова «Барыс» подписал контракт с 27-летним канадским нападающим Кормье
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Английские фанаты разнесли IKEA29
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой320
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1086
Игроки Хорватии отправились в больницу после матча с РФ19
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян50
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение