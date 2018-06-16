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Американский баскетболист поменял мнение о России
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Американский баскетболист поменял свое мнение о России 

Газета.Ru 16 июня 2018
Фото: РИА Новости
Защитник баскетбольного "Зенита" Кайл Курич рассказал о своей жизни в России, передает газета "Известия".
По словам игрока, раньше он считал Россию хоккейной страной.
"Я провел первый год в России, которую считал хоккейной страной, но признаюсь, что я ошибался.
У вас очень популярен футбол, и на баскетбольные матчи частенько собирался полный зал. После этого сезона я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которых было предостаточно, за поддержку и хотел бы разделить с ними все наши победы", — признался американец.
28-летний Курич перешел в стан петербургского клуба в прошлом году из "Гран-Канарии".
Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной России по баскетболу покинет "Дарушшафаку".
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