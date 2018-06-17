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Экс-баскетболист «Денвера» был задержан за вооруженное ограбление
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Экс-баскетболист «Денвера» был задержан за вооруженное ограбление 

Газета.Ru 17 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Бывший нападающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» Джей Джей Хиксон арестован за вооруженное ограбление, сообщает "Советский спорт".
По информации The Atlanta Journal-Constitution, американский спортсмен был задержан без права залога в округе Ковета, штат Джорджия.
На данный момент игрок выступает за баскетбольный клуб «Цзянсу Манки Кинг».
Хиксон выступал за такие клубы НБА, как «Кливленд Кавальерс» (2008-2011), «Сакраменто Кингз» (2011-2012), «Портленд Трэйл Блэйзерс» (2012-2013), «Денвер Наггетс» (2013-2016) и «Вашингтон Уизардс» (2016).
Ранее защитник баскетбольного "Зенита" Кайл Курич рассказал о своей жизни в России.
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