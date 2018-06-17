Экс-баскетболист «Денвера» был задержан за вооруженное ограбление

Бывший нападающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» Джей Джей Хиксон арестован за вооруженное ограбление, сообщает "Советский спорт"

По информации The Atlanta Journal-Constitution, американский спортсмен был задержан без права залога в округе Ковета, штат Джорджия.

На данный момент игрок выступает за баскетбольный клуб «Цзянсу Манки Кинг».

Хиксон выступал за такие клубы НБА, как «Кливленд Кавальерс» (2008-2011), «Сакраменто Кингз» (2011-2012), «Портленд Трэйл Блэйзерс» (2012-2013), «Денвер Наггетс» (2013-2016) и «Вашингтон Уизардс» (2016).