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«Жальгирис» в восьмой раз подряд стал чемпионом Литвы
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«Жальгирис» в восьмой раз подряд стал чемпионом Литвы 

Чемпионат.com 18 июня 2018
Каунасский «Жальгирис» переиграл «Летувос Ритас» в пятом матче финальной серии чемпионата Литвы и в восьмой раз подряд стал чемпионом страны. К пятому матчу команды подошли со счётом 3-1 в серии до четырёх побед. «Летувос Ритас» неплохо начал пятый матч серии, к большому перерыву ведя с небольшим преимуществом — «+3». Однако вторая половина встречи осталась за хозяевами площадки. ИТоговый счёт встречи — 80:70 (18:20, 18:19, 22:17, 22:14).
Самым результативным игроком в составе каунасского клуба стал американский центровой Брэндон Дэвис, набравший 29 очков и совершивший 8 подборов.
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