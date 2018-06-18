«Жальгирис» в восьмой раз подряд стал чемпионом Литвы

Каунасский «Жальгирис» переиграл «Летувос Ритас» в пятом матче финальной серии чемпионата Литвы и в восьмой раз подряд стал чемпионом страны. К пятому матчу команды подошли со счётом 3-1 в серии до четырёх побед. «Летувос Ритас» неплохо начал пятый матч серии, к большому перерыву ведя с небольшим преимуществом — «+3». Однако вторая половина встречи осталась за хозяевами площадки. ИТоговый счёт встречи — 80:70 (18:20, 18:19, 22:17, 22:14).