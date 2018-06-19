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Баскетболист Тодорович покидает «Химки»
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Баскетболист Тодорович покидает «Химки» 

Газета.Ru 19 июня 2018
Фото: www.gazeta.ru
Центровой сборной Черногории Марко Тодорович покидает подмосковные "Химки", сообщает газета "Известия".
По информации агента игрока Обрада Фимича, желто-синие решили не продлевать контракт с Тодоровичем.
"За три года в "Химках" Тодорович доказал, что при должном уровне доверия со стороны тренера он готов играть на высоком уровне. — Прошедший же сезон сложился для него не лучшим образом. Он не подходил под концепцию Георгиоса Барцокаса. Его договор истек и продлеваться не будет", — заявил агент.
В пресс-службе клуба подтвердили, что центровой покинет подмосковную команду.
Ранее защитник "Химок" поблагодарил болельщиков команды.
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