Баскетболист Тодорович покидает «Химки»

По информации агента игрока Обрада Фимича, желто-синие решили не продлевать контракт с Тодоровичем.

"За три года в "Химках" Тодорович доказал, что при должном уровне доверия со стороны тренера он готов играть на высоком уровне. — Прошедший же сезон сложился для него не лучшим образом. Он не подходил под концепцию Георгиоса Барцокаса. Его договор истек и продлеваться не будет", — заявил агент.

В пресс-службе клуба подтвердили, что центровой покинет подмосковную команду.

Ранее защитник "Химок" поблагодарил болельщиков команды.