Джамар Смит продлил контракт с УНИКСом

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БК УНИКС продлил контракт с тренером команды Димитрисом Прифтисом 

АиФ Казань 22 июня 2018
Фото: Reuters
БК УНИКС продлил контракт с греческим тренером Димитрисом Прифтисом до конца следующего сезона, сообщает пресс-служба казанского клуба.
Напомним, 49-летний Димитрис Прифтис стал новым главным тренером УНИКСа в апреле 2017 года. Тогда клуб подписал контракт с греческим специалистом по схеме 1+1. Следует отметить, что Прифтис считается одним из самых перспективных тренеров, он был признан лучшим тренером греческой лиги в 2016 году. Он возглавлял клубы «Кавала», «Икарос» (Калитеас), «Колосс» (Родос), «Панатинаикос», «Арис». Под руководством тренера БК УНИКС в феврале 2018 года стал лидером Единой лиги ВТБ, одолев «Цмоки-Минск».
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