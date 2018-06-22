Джамар Смит продлил контракт с УНИКСом

БК УНИКС продлил контракт с тренером команды Димитрисом Прифтисом

БК УНИКС продлил контракт с греческим тренером Димитрисом Прифтисом до конца следующего сезона, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Напомним, 49-летний Димитрис Прифтис стал новым главным тренером УНИКСа в апреле 2017 года. Тогда клуб подписал контракт с греческим специалистом по схеме 1+1. Следует отметить, что Прифтис считается одним из самых перспективных тренеров, он был признан лучшим тренером греческой лиги в 2016 году. Он возглавлял клубы «Кавала», «Икарос» (Калитеас), «Колосс» (Родос), «Панатинаикос», «Арис». Под руководством тренера БК УНИКС в феврале 2018 года стал лидером Единой лиги ВТБ, одолев «Цмоки-Минск».