Ещё
НБА вручила индивидуальные награды по итогам сезона
Далее:
Читайте также:
Ещё

НБА вручила индивидуальные награды по итогам сезона 

Газета.Ru 26 июня 2018
Фото: Reuters
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) минувшей ночью вручила индивидуальные награды по итогам регулярного сезона-2017/18 в Санта-Монике, сообщает Sport24.
Самый ценный игрок: Джеймс Харден ("Хьюстон Рокетс")
Новичок года: Бен Симмонс ("Филадельфия Севенти Сиксерс")
Лучший шестой игрок: Лу Уильямс ("Лос-Анджелес Клипперс")
Лучший обороняющийся игрок: Руди Гобер ("Юта Джаз")
Самый прогрессирующий игрок: Виктор Оладипо ("Индиана Пэйсерс")
Тренер года: Дуэйн Кейси ("Торонто Рэпторс")
Ранее Тимофей Мозгов прокомментировал свой переход в «Шарлотт Хорнетс».
Газета.Ru: последние новости
"Химки" подтвердили смерть бывшего баскетболиста в перестрелке с полицией Двукратный чемпион НБА выиграл суд у собственной матери Мозгов официально стал игроком "Шарлотт Хорнетс"
Комментарии  Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Английские фанаты разнесли IKEA29
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой318
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1083
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян49
Игроки Хорватии отправились в больницу после матча с РФ18
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение