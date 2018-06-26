НБА вручила индивидуальные награды по итогам сезона 

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) минувшей ночью вручила индивидуальные награды по итогам регулярного сезона-2017/18 в Санта-Монике, сообщает Sport24.
Самый ценный игрок: Джеймс Харден ("Хьюстон Рокетс")
Новичок года: Бен Симмонс ("Филадельфия Севенти Сиксерс")
Лучший шестой игрок: Лу Уильямс ("Лос-Анджелес Клипперс")
Лучший обороняющийся игрок: Руди Гобер ("Юта Джаз")
Самый прогрессирующий игрок: Виктор Оладипо ("Индиана Пэйсерс")
Тренер года: Дуэйн Кейси ("Торонто Рэпторс")
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