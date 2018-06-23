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Новичок ЦСКА Тоноян: «Цель — задрафтоваться в НБА в следующем году»
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Новичок ЦСКА Тоноян: «Цель — задрафтоваться в НБА в следующем году» 

SPORT24.ru 23 июня 2018
Новичок ЦСКА Агасий Тоноян объяснил, почему решил продолжить карьеру в московском клубе. В сезоне-2017/18 19-летний баскетболист, играющий на позиции легкого форварда, выступал за «Самару».
«Выбрал ЦСКА, потому что там лучшая баскетбольная структура в Европе, самая высокая конкуренция. Конечно же, я говорю об основе, потому что главная цель — закрепиться именно в основном составе. Также среди целей и задач: победа в Суперлиге и выбор на драфте НБА в следующем году», — передает слова Тонояна корреспондент Sport24.ru.
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