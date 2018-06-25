НБА объявила имена финалистов на индивидуальные награды по итогам сезона 

НБА объявила имена финалистов, которые поборются за шесть индивидуальных наград по итогам регулярного сезона-2017/18. Лауреаты наград будут названы на специальной церемонии, которая состоится сегодня, 25 июня, в Санта-Монике (Калифорния).
Приз самому ценному игроку сезона (NBA Most Valuable Player):Энтони Дэвис («Нью-Орлеан») Джеймс Харден («Хьюстон») Леброн Джеймс («Кливленд»)
Приз новичку года (Rookie of the Year) Донован Митчелл («Юта») Бен Симмонс («Филадельфия») Джейсон Тейтум («Бостон»)
Приз лучшему шестому игроку (NBA Sixth Man Award) Эрик Гордон («Хьюстон») Фред Ванвлит («Торонто») Лу Уильямс («Лос-Анджелес Клипперс»)
Приз лучшему обороняющемуся игроку (NBA Defensive Player of the Year) Энтони Дэвис («Нью-Орлеан») Джоэл Эмбиид («Филадельфия») Руди Гобер («Юта»)
Приз самому прогрессирующему игроку (NBA Most Improved Player) Клинт Капела («Хьюстон») Спенсер Динвидди («Бруклин») Виктор Оладипо («Индиана»)
Приз лучшему тренеру (NBA Coach of the Year) Дуэйн Кейси («Торонто») Куин Снайдер («Юта») Брэд Стивенс («Бостон»)