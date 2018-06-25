Ещё
НБА объявила имена финалистов на индивидуальные награды по итогам сезона
Далее:
Читайте также:
Ещё

НБА объявила имена финалистов на индивидуальные награды по итогам сезона 

SPORT24.ru 25 июня 2018
НБА объявила имена финалистов, которые поборются за шесть индивидуальных наград по итогам регулярного сезона-2017/18. Лауреаты наград будут названы на специальной церемонии, которая состоится сегодня, 25 июня, в Санта-Монике (Калифорния).
Приз самому ценному игроку сезона (NBA Most Valuable Player):Энтони Дэвис («Нью-Орлеан») Джеймс Харден («Хьюстон») Леброн Джеймс («Кливленд»)
Приз новичку года (Rookie of the Year) Донован Митчелл («Юта») Бен Симмонс («Филадельфия») Джейсон Тейтум («Бостон»)
Приз лучшему шестому игроку (NBA Sixth Man Award) Эрик Гордон («Хьюстон») Фред Ванвлит («Торонто») Лу Уильямс («Лос-Анджелес Клипперс»)
Приз лучшему обороняющемуся игроку (NBA Defensive Player of the Year) Энтони Дэвис («Нью-Орлеан») Джоэл Эмбиид («Филадельфия») Руди Гобер («Юта»)
Приз самому прогрессирующему игроку (NBA Most Improved Player) Клинт Капела («Хьюстон») Спенсер Динвидди («Бруклин») Виктор Оладипо («Индиана»)
Приз лучшему тренеру (NBA Coach of the Year) Дуэйн Кейси («Торонто») Куин Снайдер («Юта») Брэд Стивенс («Бостон»)
SPORT24.ru: последние новости
Отборочный матч Кубка мира завершился грандиозной дракой «Шарлотт» официально объявил об обмене Мозгова «Барыс» подписал контракт с 27-летним канадским нападающим Кормье
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Английские фанаты разнесли IKEA29
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой318
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1083
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян49
Игроки Хорватии отправились в больницу после матча с РФ18
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение