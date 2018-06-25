НБА объявила имена финалистов на индивидуальные награды по итогам сезона

НБА объявила имена финалистов, которые поборются за шесть индивидуальных наград по итогам регулярного сезона-2017/18. Лауреаты наград будут названы на специальной церемонии, которая состоится сегодня, 25 июня, в Санта-Монике (Калифорния).