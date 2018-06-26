«Ванкувер» сделал квалификационные предложения трём игрокам

Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» в своём официальном «твиттере» сообщил, что сделал квалификационные предложения нападающим Свену Берчи и Джейку Виртанену и защитнику Трою Стечеру. Их контракты с канадцами истекают в нынешнее межсезонье.

21-летний Виртанен провёл в минувшем сезоне 75 матчей за «Кэнакс», в которых отметился 20 (10+10) очками. 24-летний Стечер сыграл 68 поединков, в которых набрал 11 (1+10) баллов. На счету 25-летнего нападающего Берчи 53 матча и 29 (14+15) очков.