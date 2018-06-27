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Инсайдер Пик: Бэбб покидает «Локомотив-Кубань» и пройдёт просмотр в «Клипперс»
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Инсайдер Пик: Бэбб покидает «Локомотив-Кубань» и пройдёт просмотр в «Клипперс» 

Чемпионат.com 27 июня 2018
Атакующий защитник Крис Бэбб договорился о прекращении сотрудничества с «Локомотивом-Кубань», сообщил в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер» инсайдер Дэвид Пик. Игрок получил приглашение пройти просмотр в «Лос-Анджелес Клипперс».
28-летний Бэбб перешёл в «Локомотив-Кубань» в прошлое межсезонье. В минувшем сезоне он набирал по 8,3 очка и совершал по 2,4 подбора за 22 минуты в среднем за игру в Еврокубке и записывал в актив по 8,3 очка и 2,1 подбора за 23 минуты в Единой лиге ВТБ.
Защитник уже имеет опыт выступлений в НБА. В сезоне-2013/14 он провёл 14 матчей за «Бостон Селтикс».
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