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СМИ: Пол Джордж подпишет четырехлетний контракт с «Оклахомой» на 137 миллионов долларов
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СМИ: Пол Джордж подпишет четырехлетний контракт с «Оклахомой» на 137 миллионов долларов 

Спорт-Экспресс 1 июля 2018
Фото: LiveSport.Ru
Форвард «Оклахомы» Пол Джордж останется в команде, сообщают американские СМИ. Он согласовал новый контракт с клубом.
По данным ESPN, игрок подпишет контракт на четыре года. За это время он заработает 137 миллионов долларов. При этом у игрока будет возможность расторгнуть соглашение после третьего года. Ранее сообщалось, что главными претендентами на игрока были «Лейкерс».
28-летний американец в прошлом сезоне провел 79 матчей в регулярном чемпионате НБА, в которых в среднем набирал 21,9 очка и делал 5,7 подбора. В шести матчах плей-офф он в среднем набирал 24,7 очка при шести подборах.
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