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СМИ: «Голден Стэйт» заинтересован в приобретении 38-летнего баскетболиста Кроуфорда
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СМИ: «Голден Стэйт» заинтересован в приобретении 38-летнего баскетболиста Кроуфорда 

ТАСС 29 июня 2018
ТАСС, 29 июня. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» намерен приобрести защитника Джамала Кроуфорда. Об этом сообщает телеканал ESPN.
Клуб готов предложить 38-летнему Кроуфорду минимальный ветеранский контракт. В прошедшем сезоне он выступал за «Миннесоту», набирая в среднем 10,3 очка за матч. В его контракте была прописана опция на продление контракта на сезон-2018/19, но он от нее отказался и 1 июля станет свободным агентом.
"Голден Стэйт" пять раз становился чемпионом в НБА, в том числе последние два года.
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