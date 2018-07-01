Крис Пол согласовал контракт с клубом НБА «Хьюстон» с зарплатой $160 млн за 4 года

ТАСС , 1 июля. Разыгрывающий защитник Крис Пол договорился о новом соглашении с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон» на четыре года. Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровский в своем Twitter.

По его информации, по контракту защитник получит максимальную возможную зарплату — $160 миллионов долларов за четыре года, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков в НБА. О том, когда контракт с 33-летним Полом будет подписан официально, не сообщается.

1 июля в НБА открылся рынок свободных агентов. Клубы могут подписывать контракты с игроками, которые находятся в статусе свободных агентов, либо имеют на руках истекающие соглашения. Официально контракт Пола может вступить в силу 6 июля.

Пол выступает в НБА с 2005 года, в том же году он был выбран на драфте новичков лиги в первом раунде под общим четвертым номером клубом «Нью-Орлеан Хорнетс» (нынешнее название — «Нью-Орлеан Пеликанс»). В 2011 году он был обменян в «Лос-Анджелес Клипперс», в котором провел шесть сезонов, после чего перед стартом сезона-2017/18 руководство «Клипперс» отправило разыгрывающего в «Хьюстон» в обмен на ряд активов, среди которых был атакующий защитник Лу Уильямс , разыгрывающий Патрик Беверли , тяжелый форвард Мантрез Харрэлл и драфт-пик первого раунда. В «Хьюстоне» Пол провел один из лучших сезонов в карьере, сыграв 58 матчей в регулярном чемпионате и набирая в среднем по 18,6 очка и 7,9 передач, он помог клубу выиграть регулярный чемпионат и дойти до финала Западной конференции, где «Рокетс» уступили в серии «Голден Стэйт» со счетом 3-4 ("Голден Стэйт" по итогам сезона выиграл чемпионат). Пол не играл в седьмом матче серии из-за травмы, его средние показатели в плей-офф составляли 21,1 очка, 5,8 передачи и 5,9 подбора в 15 сыгранных матчах.

Всего за карьеру он девять раз становился участником Матча всех звезд НБА (2008-2016), в 2013-м был признан самым ценным игроком звездного уик-энда. Четыре раза он становился лучшим игроком по количеству результативных передач в регулярном чемпионате и шесть раз — по перехватам. По итогам своего первого сезона в лиге он был признан лучшим новичком года (2006). В сборной США по баскетболу Пол дебютировал в 2006 году на чемпионате мира в Японии (американские баскетболисты заняли третье место на турнире), на Олимпийских играх 2008 года в Пекине и 2012-го в Лондоне сборная США с Полом в составе дважды подряд завоевала золотые медали, пройдя оба турнира без поражений.