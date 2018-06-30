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Верметт не планирует завершать карьеру и имеет несколько предложений
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Верметт не планирует завершать карьеру и имеет несколько предложений 

Спорт-Экспресс 30 июня 2018
Нападающий Антуан Верметт не планирует завершать карьеру в 35 лет, сообщает инсайдер TVA Sports Рено Лавуа. Хоккеист имеет несколько предложений о контракте, однако названия команд на данный момент не сообщаются.
В минувшем сезоне он играл за «Анахайм» и набрал 16 (8+8) очков в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также провел две встречи в плей-офф. По контракту с «Утками» он заработал 1,75 миллиона долларов за сезон. Верметт выступает в лиге с 2003 года, за это время он набрал 515 (228+287) очков в 1046 играх.
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