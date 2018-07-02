Представители «Лейкерс» встретятся с Капелой

Центровой «Хьюстон Рокетс» Клинт Капела проведёт встречу с представителями «Лос-Анджелес Лейкерс» в Лос-Анджелесе, сообщает инсайдер Дэвид Олдридж. Ранее сообщалось, что руководство «Хьюстон Рокетс» проявило желание продлить контракт с баскетболистом и проведёт с ним встречу.

В нынешнем сезоне «Хьюстон» выиграл регулярный чемпионат НБА, одержав 65 побед и установив рекорд организации по этому показателю, а затем дошёл в плей-офф до финала Западной конференции, где уступил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 3-4.

Капела в регулярном чемпионате провёл 74 матча, в которых в среднем набирал 13,9 очка и совершал 10,8 подбора в среднем за 27 минут 29 секунд игрового времени.