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Представители «Лейкерс» встретятся с Капелой
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Представители «Лейкерс» встретятся с Капелой 

Чемпионат.com 2 июля 2018
Центровой «Хьюстон Рокетс» Клинт Капела проведёт встречу с представителями «Лос-Анджелес Лейкерс» в Лос-Анджелесе, сообщает инсайдер Дэвид Олдридж. Ранее сообщалось, что руководство «Хьюстон Рокетс» проявило желание продлить контракт с баскетболистом и проведёт с ним встречу.
В нынешнем сезоне «Хьюстон» выиграл регулярный чемпионат НБА, одержав 65 побед и установив рекорд организации по этому показателю, а затем дошёл в плей-офф до финала Западной конференции, где уступил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 3-4.
Капела в регулярном чемпионате провёл 74 матча, в которых в среднем набирал 13,9 очка и совершал 10,8 подбора в среднем за 27 минут 29 секунд игрового времени.
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