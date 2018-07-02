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Бывший защитник «Ак Барса» Стефан Эллиотт стал игроком «Питтсбурга»
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Бывший защитник «Ак Барса» Стефан Эллиотт стал игроком «Питтсбурга» 

Чемпионат.com 2 июля 2018
«Питтсбург Пингвинз» в своём официальном «твиттере» объявил о подписании двусторонних контрактов с четырьмя игроками. Это вратарь Джон Мьюз, защитники Зак Тротман и Стефан Эллиотт, а также нападающий Джимми Хэйз.
Все игроки получили однолетние соглашения с зарплатой на уровне НХЛ в размере $ 650 тыс. 28-летний Хэйз в минувшем сезоне набрал 9 (3+6) очков в 33 матчах регулярного чемпионата за «Нью-Джерси Дэвилз» при показателе полезности «-2».
27-летний Тротман провел 4 матча в НХЛ за «Питтсбург», а в АХЛ набрал 17 (7+10) очков в 49 матчах при полезности «+24».
29-летний Мьюз выступал за фарм-клуб «Филадельфии Флайерз» в АХЛ, а большую часть сезона провёл в ECHL.
27-летний Эллиотт набрал 21 (4+17) очко в 34 матчах за шведский «ХВ-71» и попал в состав сборной Канады на Олимпиаду в Пхёнчхане, где сыграл 2 матча. В сезоне-2016/17 он играл в КХЛ за «Ак Барс».
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