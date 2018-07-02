Джеймс продолжит карьеру в «Лейкерс»

Трехкратный чемпион НБА форвард Леброн Джеймс , выступавший последние четыре сезона за «Кливленд Кавальерс», продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Twitter компании Klutch Sports Group, представляющей интересы баскетболиста.

Джеймс, которому в декабре исполнилось 33 года, подпишет с «Лейкерс» четырехлетний контракт на 154 миллиона долларов. При этом четвертый год по сделке является опцией игрока.

154 миллиона долларов — это максимально возможная сумма, которую Джеймс мог получить в любой из команд НБА, кроме «Кливленда» (в «Кавальерс» он мог подписать соглашение на более чем 200 миллионов долларов на пять лет).

Накануне представители Джеймса встречались с руководством «Филадельфии Сиксерс», но это был жест вежливости — Леброн выбирал между «Кавальерс» и «Лейкерс».

В прошедшем сезоне Джеймс в среднем за игру в регулярном чемпионате НБА набирал 27,5 очка. делал 8,6 подбора и 9,1 передачи, в плей-офф — 34 очка, 9,1 подбора и 9 передач.

Кроме «Кливленда» Джеймс также выступал за «Майами Хит». Он четырежды признавался самым ценным игроком НБА, трижды становился MVP финала плей-офф НБА, 14 раз участвовал в Матче всех звезд. В составе сборной США Джеймс дважды выигрывал золото Олимпийских игр.