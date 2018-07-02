Джеймс продолжит карьеру в «Лейкерс» 

Трехкратный чемпион НБА форвард Леброн Джеймс, выступавший последние четыре сезона за «Кливленд Кавальерс», продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Twitter компании Klutch Sports Group, представляющей интересы баскетболиста.
Джеймс, которому в декабре исполнилось 33 года, подпишет с «Лейкерс» четырехлетний контракт на 154 миллиона долларов. При этом четвертый год по сделке является опцией игрока.
154 миллиона долларов — это максимально возможная сумма, которую Джеймс мог получить в любой из команд НБА, кроме «Кливленда» (в «Кавальерс» он мог подписать соглашение на более чем 200 миллионов долларов на пять лет).
Накануне представители Джеймса встречались с руководством «Филадельфии Сиксерс», но это был жест вежливости — Леброн выбирал между «Кавальерс» и «Лейкерс».
В прошедшем сезоне Джеймс в среднем за игру в регулярном чемпионате НБА набирал 27,5 очка. делал 8,6 подбора и 9,1 передачи, в плей-офф — 34 очка, 9,1 подбора и 9 передач.
Кроме «Кливленда» Джеймс также выступал за «Майами Хит». Он четырежды признавался самым ценным игроком НБА, трижды становился MVP финала плей-офф НБА, 14 раз участвовал в Матче всех звезд. В составе сборной США Джеймс дважды выигрывал золото Олимпийских игр.
В воскресенье, после подписания контракта с Джеймсом, «Лейкерс» провернули еще три сделки. К команде присоединились защитник Лэнс Стивенсон и центровой Джавал МакГи. Новый контракт с «озерными» заключил защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп, вышедший на рынок свободных агентов 1 июля.