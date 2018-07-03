Баскетбольный матч завершился жестокой дракой

Отборочный матч к ЧМ-2019 завершился жестокой дракой команд

Матч отборного турнира к чемпионату мира — 2019 между командами Филиппин и Австралии ознаменовался массовой дракой, сообщает "Советский спорт"

По информации Sportando, инцидент произошел в конце третьей четверти, когда австралиец Дэниэл Кикерт нанес удар сопернику. После этого между командами началась потасовка, в которой принимали участие игроки и тренерские штабы сборных. Серьезнее всех пострадал зачинщик конфликта — Кикерта в ходе драки били даже в лежачем положении.

Thon Maker, NBA regular, going full Kung fu. Got to say Kickert retaliated way too hard after admittedly cheap foul on Goulding pic.twitter.com/hEmMikH1Wa— Jon Ralph (@RalphyHeraldSun) 2 июля 2018 г. Отмечается, что когда австралийский спортсмен попытался остановить побоище, то в него полетел стул.

This is effing nuts. World Cup qualifiers v Philippines. Full blown brawl pic.twitter.com/14vu4tSXFy— Jon Ralph (@RalphyHeraldSun) 2 июля 2018 г. По итогам драки с площадки были удалены 13 игроков, после чего у сборной Филиппин на площадке остались 3 баскетболиста, а у австралийцев — 5. Спустя несколько минут с паркета выгнали еще двоих филиппинцев, и матч пришлось остановить при счете 89:53 в пользу Австралии.

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