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Баскетбольный матч завершился жестокой дракой
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Отборочный матч к ЧМ-2019 завершился жестокой дракой команд 

Газета.Ru 5 часов назад
Матч отборного турнира к чемпионату мира — 2019 между командами Филиппин и Австралии ознаменовался массовой дракой, сообщает "Советский спорт".
По информации Sportando, инцидент произошел в конце третьей четверти, когда австралиец Дэниэл Кикерт нанес удар сопернику. После этого между командами началась потасовка, в которой принимали участие игроки и тренерские штабы сборных. Серьезнее всех пострадал зачинщик конфликта — Кикерта в ходе драки били даже в лежачем положении.
Отмечается, что когда австралийский спортсмен попытался остановить побоище, то в него полетел стул.
По итогам драки с площадки были удалены 13 игроков, после чего у сборной Филиппин на площадке остались 3 баскетболиста, а у австралийцев — 5. Спустя несколько минут с паркета выгнали еще двоих филиппинцев, и матч пришлось остановить при счете 89:53 в пользу Австралии.
Ранее сообщалось, что аргентинского чиновника накажут за насмешку над арабом.
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