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Экс-форвард клубов КХЛ продолжит карьеру в системе «Рейнджерс»
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Экс-форвард клубов КХЛ продолжит карьеру в системе «Рейнджерс» 

Чемпионат.com 3 июля 2018
Нападающий Бобби Батлер стал игроком команды АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк» — фарм-клуба «Нью-Йорк Рейнджерс», информирует официальный сайт клуба. Соглашение заключено на один сезон.
В минувшем сезоне Батлер забросил 24 шайбы и сделал 21 результативную передачу в 67 матчах регулярного чемпионата АХЛ, выступая за «Милуоки Адмиралз». В составе сборной США принимал участие в Олимпийских играх 2018 года. На турнире в Пхёнчхане форвард сыграл пять матчей.
Нападающий известен своей игрой в КХЛ. В сезоне-2016/17 30-летний американский хоккеист выступал за «Медвешчак» и «Торпедо», набрав 21 (7+14) очков в 50 матчах регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина он провёл 2 матча и не набрал очков.
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