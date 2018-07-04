Ещё
Американцы Коллинз, Элегар и Рэгланд покидают «Локомотив-Кубань»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американцы Коллинз, Элегар и Рэгланд покидают «Локомотив-Кубань» 

SPORT24.ru 4 июля 2018
Фото: Кубанские Новости
Руководство краснодарского «Локомотива-Кубань» приняло решение отказаться от услуг американских легионеров Марди Коллинса, Джо Рэглэнда и Фрэнка Элегара. Об этом сообщил президент клуба Андрей Ведищев.
«Мы расстались с Коллинсом, Рэгландом и Элегаром. Их контракты подошли к концу, желаю им успеха в новых коллективах», — цитируют Ведищева.
33-летний Коллинс отыграл в «Локомотиве» два года, а перед стартом минувшего сезона был назначен капитаном команды. В сезоне-2017/18 он набирал по 13,1 очка и 4,0 подбора в Лиге ВТБ, а также по 10,0 очка и 4,1 подбора в играх Еврокубка.
Контракт 28-летнего Рэгланда мог быть автоматически продлен только в случае попадания «Локомотива» в Евролигу, чего команде сделать не удалось. В минувшем сезоне защитник набирал в среднем по 12,0 очка и делал по 3,8 передачи в матчах Единой лиги ВТБ, а также 11,7 очка и 3,7 передачи в играх Еврокубка.
31-летний Элегар перешел в «Локо» из красноярского «Енисея» в июле 2017 года. В минувшем сезоне его статистика была следующей: 11,4 очка и 5,8 подбора в среднем за игру в Лиге ВТБ, 9,9 очка и 6,2 подбора в Еврокубке.
SPORT24.ru: последние новости
Дуайт Ховард согласовал контракт с "Вашингтоном" «Барыс» подписал контракт с 27-летним канадским нападающим Кормье Отборочный матч Кубка мира завершился грандиозной дракой
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой308
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1073
Английские фанаты разнесли IKEA24
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян47
Игроки Хорватии отправились в больницу после матча с РФ15
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение