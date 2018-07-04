Американцы Коллинз, Элегар и Рэгланд покидают «Локомотив-Кубань»

«Мы расстались с Коллинсом, Рэгландом и Элегаром. Их контракты подошли к концу, желаю им успеха в новых коллективах», — цитируют Ведищева.

33-летний Коллинс отыграл в «Локомотиве» два года, а перед стартом минувшего сезона был назначен капитаном команды. В сезоне-2017/18 он набирал по 13,1 очка и 4,0 подбора в Лиге ВТБ, а также по 10,0 очка и 4,1 подбора в играх Еврокубка.

Контракт 28-летнего Рэгланда мог быть автоматически продлен только в случае попадания «Локомотива» в Евролигу, чего команде сделать не удалось. В минувшем сезоне защитник набирал в среднем по 12,0 очка и делал по 3,8 передачи в матчах Единой лиги ВТБ, а также 11,7 очка и 3,7 передачи в играх Еврокубка.

31-летний Элегар перешел в «Локо» из красноярского «Енисея» в июле 2017 года. В минувшем сезоне его статистика была следующей: 11,4 очка и 5,8 подбора в среднем за игру в Лиге ВТБ, 9,9 очка и 6,2 подбора в Еврокубке.