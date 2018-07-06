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Двукратный чемпион НБА выиграл суд у матери
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Двукратный чемпион НБА выиграл суд у собственной матери 

Газета.Ru 6 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Бывший американский профессиональный баскетболист Крис Бош выиграл судебный процесс у собственной матери, сообщает "Советский спорт".
Как информирует The Blast, мать экс-центрового "Майами Хит" Фрейда Бош подала на сына в суд за то, что он пытается отнять у нее семейный дом в Техасе.
По документам, которые Фрейда Бош подписала 13 лет назад после развода с отцом баскетболиста, дом переходил в ее собственность, однако в 2017 году она узнала, что дом принадлежит ее сыну.
Суд Техаса встал на сторону спортсмена и постановил, что он имел право выселить мать из жилища, а также обязал Фрейду Бош оплатить все затраты на судебный иск.
В 2017 года мать баскетболиста была арестована по подозрению в сбыте наркотиков.
Ранее сообщалось, что Крис Бош может возобновить карьеру в "Лейкерс".
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